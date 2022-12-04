"После заседания суда Павелко организовал собрание УАФ, где началась работа над заявкой Украины на ЧМ-2030. Павелко цепляется за этот форум как за свою последнюю соломинку. Ему важно ассоциировать себя с чемпионатом мира, что именно он его привез в Украину и его нельзя устранять с должности.

"От руководства УАФ начинается шантаж по ЧМ-2030": Цыганык разнес Павелко и Ко за коррупцию и схемы

На мой взгляд, главная ошибка Павелко в том, что за все это время судебных разбирательств он так и не вышел в публичное пространство. Рупор УАФ и его личный – это Facebook. Это единственное СМИ, из которого мы понимаем, что происходит в голове у Павелко", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, после многолетних намеков на правонарушения Павелка и Ко, в частности по делу с искусственными полями, правоохранители наконец-то взялись за президента УАФ по полной. Он и генеральный секретарь организации Юрий Записоцкий уже получили 2 месяца ареста, но вышли под залог почти в 20 миллионов гривен. Теперь Павелко пытается заручиться поддержкой ФИФА и УЕФА, намекая на вмешательство государства в его работу.

Частный пляж, позолоченная мебель и гардероб для 100 пар обуви – появилось видео обыска в доме Павелко