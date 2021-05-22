"Мы планируем приобрести еще одну машину дополнительно. Летом идет техническая составляющая – заказ машины, укомплектование. Параллельно наши новые арбитры будут проходить стажировку и учиться, чтобы в следующем сезоне ввести ее в эксплуатацию.

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Нам нужно минимум четыре машины для 16 команд, мы к этому стремимся и идем. Это будет в нашем чемпионате", – сказал Павелко в программе "Денисов TIME".

Напомним, в прошлом сезоне матчи украинской Премьер-лиги обслуживали 2 машины VAR.

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