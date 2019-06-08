Павелко – о победе Украины над Сербией: Ради таких эмоций стоит жить и любить футбол

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал победу сборной Украины над Сербией в 3-квалификационном раунде к Евро-2020.

"В первую очередь, хочу отметить нашего 12-го игрока. Болельщики до последней минуты вели команду вперед, давали свою невероятную энергетику. Это действительно фантастика. Ради таких эмоций стоит жить и любить футбол.

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Я зашел в раздевалку сборной. В глазах наших ребят можно увидеть эмоции, но обстановка очень спокойная. И мне это понравилось. Все понимают, что следующая встреча с Люксембургом будет очень важной.

Сыграть с Португалией во Львове? Буквально только что меня об этом спрашивали местные болельщики. Но мы должны быть честными и перед киевлянами, которые заждались матчей сборной. Нужно в каждом нашем городе делиться подобными эмоциями. Но самые важные, самые ответственные поединки должны быть только во Львове", – цитирует Павелко Terrikon.com.

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