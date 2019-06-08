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Павелко – о победе Украины над Сербией: Ради таких эмоций стоит жить и любить футбол

09:53 30 Читати українською
Павелко – о победе Украины над Сербией: Ради таких эмоций стоит жить и любить футбол
Андрей Павелко / УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал победу сборной Украины над Сербией в 3-квалификационном раунде к Евро-2020.

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

"В первую очередь, хочу отметить нашего 12-го игрока. Болельщики до последней минуты вели команду вперед, давали свою невероятную энергетику. Это действительно фантастика. Ради таких эмоций стоит жить и любить футбол.

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Я зашел в раздевалку сборной. В глазах наших ребят можно увидеть эмоции, но обстановка очень спокойная. И мне это понравилось. Все понимают, что следующая встреча с Люксембургом будет очень важной.

Сыграть с Португалией во Львове? Буквально только что меня об этом спрашивали местные болельщики. Но мы должны быть честными и перед киевлянами, которые заждались матчей сборной. Нужно в каждом нашем городе делиться подобными эмоциями. Но самые важные, самые ответственные поединки должны быть только во Львове", – цитирует Павелко Terrikon.com.

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Украина – Сербия – 5:0 – видео голов и обзор матча
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Теги
Украина Украина Сборная Украины Евро-2020 Украина - Сербия Андрей Павелко
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