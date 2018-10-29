Павелко – о непрозрачности клубов: Кто-то должным образом не платит военный сбор, но одевает футболки "Герой АТО"

Президент ФФУ Андрей Павелко вновь высказался об использовании некоторыми украинскими клубами непрозрачных финансовых схем и офшоров.

Об этом он сказал во время встречи с журналистами в пятницу, отвечая на вопрос, в котором упоминались его слова несколько месяцев назад, когда Павелко рассказывал, что один из клубов УПЛ хотел записать в аттестат своего партнера с названием, где фигурирует имя клуба и Кипр.

"Кто больше всего кричит об офшорах, тот, наверное, за это больше всего и переживает.

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Помните, у нас была проблема с аттестацией черниговской Десны. Ну не может быть, что в структуре профессионального клуба указаны и платятся налоги и зарплаты меньше, чем может быть игроков в клубе. Такого не бывает, и это непонятно ни для УЕФА, ни для ФИФА. Мы понимаем, что тяжелые времена, что нужно поддерживать клубы, да, нужно где-то искать компромисс. Но компромисс с людьми, которые имеют "национальное значение", ответственность за будущие поколения, по ДЮСШ, за бюджеты всех уровней.

Потому что из этих бюджетов платятся налоги городу, который представляет этот клуб, уплачиваются налоги стране, военный сбор. Можно говорить много о патриотизме. Но где-то я читал последнюю информацию, что примерно равные клубы, ну, может, там немного есть разница, только одни платят военный сбор 30 млн грн, другие – 800 тысяч грн. В 40 раз меньше! Но при этом одевают футболки "Герой АТО". Так заплатите деньги и за эти деньги мы поддержим наших ветеранов и наших героев. Не надо пиариться! Заплатите те деньги, пусть не 30 млн, не 20 млн, 10 млн грн, но не 800 тысяч. Это просто кощунство! Это разница в стандартах, и это называется подмена понятий", – отметил президент ФФУ.

Павелко уверен, что рано или поздно все схемы с использованием офшорных структур будут раскрыты и станут известны широкой общественности.

"Есть какая-то консолидированная отчетность, все равно эти цифры выйдут, в международных судах, в Лозанне. В любом случае это будет. И сегодня, прикрываясь теми или иными обстоятельствами или знакомствами, просто откладывают этот момент. Необходимо открыть эту бухгалтерию, открыть и показать. что тут страшного? Откройте и покажите, как вы относитесь к своей стране, к своему городу, так как большинство налогов платится именно городу, который ты представляешь. Уверен, что это тоже вопрос к нравственности принятия таких решений.

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А требовать от нас, чтобы мы в лицензию записали обе структуры, и одну из них совершенно офшорную, причем с именем объяснение известного клуба – это кощунство. Мы такого никогда в жизни не сделаем. Логики и этому нет. Уверен, что придет время, и каждый поймет эту ситуацию.

Особенно она неправильная в годы войны. Возможно, до Революции Достоинства каждый брал для себя те или иные моральные аспекты, с кем-то там и о чем-то договариваться. Сегодня после того, как погибли молодые ребята за то, чтобы налоги платились именно в Украине, то простите, покажите не словом, а делом, что да, это было до 2014 года, а сейчас мы поняли, что нужно быть ответственными за нашу страну и наш город, и решили поменять эту позицию. К сожалению, это не было сделано. И через некоторое время этому будет дана оценка", – подчеркнул Павелко.