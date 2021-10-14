"Я считаю, что сейчас это некорректно комментировать, потому что у нашей сборной сейчас есть тренер, и у него очень амбициозные планы. Могу сказать, что он видит в этой команде яркую перспективу. Он верит в игроков. Видит в них силы и способность доказать, что их рано обнулили.

Надеюсь, обязательно увидим Шевченко тренером сборной Украины, – Павелко

Никогда не комментирую финансовые условия. Скажу, что все, кто сотрудничал с УАФ, довольны своими условиями. Я понимаю, что мы никогда не будем сотрудничать с людьми, для которых главное – это финансовые условия.

Александр Петраков совсем не ставил вопрос о финансах. Андрей Шевченко также работал для сборной Украины. Этот вопрос никогда не может быть главным в национальной сборной", – сказал Павелко в эфире Профутбол Digital.

Нічия із Боснією – на сумлінні Петракова: у чому полягають фундаментальні та хронічні помилки тренера?