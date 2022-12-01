Бенжамен Павар опустился на третье место в иерархии правых защитников сборной Франции на ЧМ-2022.

Правый защитник Баварии и сборной Франции Бенжамен Павар подвергается критике собственных партнёров, информирует L'Équipe. В частности уровень игры защитника критикует форвард Усман Дембеле.

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Павар начал ЧМ-2022 в качестве основного правого защитника, но в первом же матче с Австралией допустил несколько ошибок. После игры Дидье Дешам заявил, что Бенжамер не выполнял установку, и вообще был не в настроении играть. В двух последующих матчах тренер выпускал на позицию правого защитника Жюля Кунде и Акселя Дисаси.

Сообщается, что Павар пользуется поддержкой только Уго Льориса и Оливье Жиру.

Ранее Павар заявил о желании покинуть Баварию по тактическим причинам. Француз хочет играть на позиции центрального, а не правого защитника.

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