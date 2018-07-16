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Павар: Сегодня лучший день в моей жизни

00:02 24 Читати українською
Павар: Сегодня лучший день в моей жизни
Бенжамен Павар / фото из соцсетей

Защитник сборной Франции Бенжамен Павар поделился впечатлениями от победы Франции на ЧМ-2018.

"Люди будут вводить Бенжамен Павар в поисковых системах, а всплывать будет фраза чемпион мира. Невероятно.

Это стало возможным благодаря команде, коллективу, персоналу, который подводил нас к турниру в лучших кондициях, французской общественности, которая всегда поддерживала нас.

Финал ЧМ-2018: Франция прагматично завоевала титул чемпиона, а Хорватия сделала матч ярким

Эта победа для целого народа и страны. Мы невероятно счастливы. Сегодня лучший день в моей жизни. Надеюсь, что у меня впереди еще много подобных моментов, но я буду наслаждаться тем, что происходит сейчас со всей своей семьей.

В прошлом сезоне в это время я играл во второй Бундеслиге. Мне только 22. У меня нет большого опыта. Сначала я надеялся сыграть 10 секунд на этом турнире, но сыграл больше. Я очень доволен, это победа всей команды", – цитирует Павар BeIN Sports.

Франция – Хорватия – 4:2 – видео голов и обзор матча

Напомним, сборная Франции выиграла Кубок мира. В финале французыпобедили хорватов со счетом 4:2.

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
Матч окончен
4 : 2
Хорватия
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Теги
Франция Франция ЧМ 2018 Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018 Франция - Хорватия Бенжамен Павар Бенжамен Павар
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