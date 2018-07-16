Павар: Сегодня лучший день в моей жизни

Защитник сборной Франции Бенжамен Павар поделился впечатлениями от победы Франции на ЧМ-2018.

"Люди будут вводить Бенжамен Павар в поисковых системах, а всплывать будет фраза чемпион мира. Невероятно.

Это стало возможным благодаря команде, коллективу, персоналу, который подводил нас к турниру в лучших кондициях, французской общественности, которая всегда поддерживала нас.

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Эта победа для целого народа и страны. Мы невероятно счастливы. Сегодня лучший день в моей жизни. Надеюсь, что у меня впереди еще много подобных моментов, но я буду наслаждаться тем, что происходит сейчас со всей своей семьей.

В прошлом сезоне в это время я играл во второй Бундеслиге. Мне только 22. У меня нет большого опыта. Сначала я надеялся сыграть 10 секунд на этом турнире, но сыграл больше. Я очень доволен, это победа всей команды", – цитирует Павар BeIN Sports.

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Напомним, сборная Франции выиграла Кубок мира. В финале французыпобедили хорватов со счетом 4:2.