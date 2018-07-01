Павар не сдержал слез, когда к нему обратились его родители

Защитник сборной Франции Бенжамен Павар не смог сдержать эмоций, когда услышал своих родителей после матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Аргентины.

Павар заплакал, когда его родители в эфире французского телеканала Tеlеfoot рассказывали, как гордятся 22-летним футболистом.

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Напомним, что вчера Франция обыграла Аргентину в матче 1/8 финала ЧМ-2018. Павар в этой игре на 57-й минуте отличился голом, который позволил его команде сравнять счет.