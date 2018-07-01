toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ИСПАНИЯ - РОССИЯ ФРАНЦИЯ - АРГЕНТИНА ХОРВАТИЯ - ДАНИЯ Новости ЧМ 2018

Павар не сдержал слез, когда к нему обратились его родители

16:35 92 Читати українською
Павар не сдержал слез, когда к нему обратились его родители
Бенджамен Павар / фото: ТАСС

Защитник сборной Франции Бенжамен Павар не смог сдержать эмоций, когда услышал своих родителей после матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Аргентины.

Павар заплакал, когда его родители в эфире французского телеканала Tеlеfoot рассказывали, как гордятся 22-летним футболистом.

ЧМ-2018: Аргентина не заслужила даже четвертьфинал – в ее составе играет самый большой хам турнира

Напомним, что вчера Франция обыграла Аргентину в матче 1/8 финала ЧМ-2018. Павар в этой игре на 57-й минуте отличился голом, который позволил его команде сравнять счет.

ЧМ 20181/8 финала

Франция - Аргентина: Суббота 30 июня 2018

Франция
Матч окончен
4 : 3
Аргентина
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Франция Франция Франция - Аргентина Бенжамен Павар Бенжамен Павар
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Испания – Россия: анонс матча 1/8 финала ЧМ-2018
    ЧС 2018 — 08:00670 Испания – Россия: анонс матча 1/8 финала ЧМ-2018
3
час
:
36
мин
Хорватия
21:00
Дания
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук