Павар: Бавария – лучший клуб в мире, они могут выиграть Лигу чемпионов

Защитник Штутгарта Бенджамен Павар, который подписал контракт с Баварией и присоединится к команде летом, поделился впечатлениями от "роттен".

"Был ключевой момент, когда я, будучи в составе Штутгарта, стоял в тоннеле Альянц-Арены в прошлом сезоне.

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Я видел игроков Баварии, которые сидели рядом со мной, и почувствовал атмосферу. Я знал, что хочу играть в этом клубе когда-нибудь.

Я люблю Германию, местный менталитет, Бундеслигу. Поэтому я действительно хотел остаться здесь. Когда поступило предложение от Баварии, мне не пришлось думать ни секунды.

Бавария для меня лучший клуб в мире. Я хочу продолжить историю этого клуба, выиграть большое количество титулов. Бавария может выиграть Лигу чемпионов", – цитирует Павара Goal.com.

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