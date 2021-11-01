"Что люди подумают, не подумают, это у меня от чистого сердца. Захотел – спел и буду петь, пока сочту нужным. Это мое личное решение.

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Сам был удивлен (премией от президента – Футбол 24). У нас президент заходит иногда, когда там гол забил, что-то поощряет. Да, на следующий день он из Киева приехал, вручил конверт. Подумал: "Ого, ничего себе". Думаю добавить немного тембра в следующей игре", – рассказал хавбек в комментарии программе Великий футбол.

К слову, в нынешнем сезоне Сергей Панасенко провел 12 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист.

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