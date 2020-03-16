Патриотический челлендж для Зинченко в Манчестере – проект "Наша Сборная"

Лидер национальной сборной Александр Зинченко посетил украинский центр в Манчестере, где пообщался и поиграл в футбол с земляками.

Александр Зинченко не верил, что в Манчестере и окружающей агломерации проживает около 100 тысяч этнических украинцев. Пресс-атташе Андрея Шевченко Николай Васильков пригласил его в украинский культурный центр "Днепр".

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Фанаты давно ждали встречи с игроком, ведь последним украинцем, который выступал в Манчестере, был Канчельскис в далекие 90-е. Сашу это впечатлило и он решил научить эмигрантов игре в футбол, заявив, что сможет это сделать за 15 минут. Что получилось у игрока Манчестер Сити – смотрите в видео.

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