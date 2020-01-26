Патрик: Шахтер еще далек от идеала

Хавбек Шахтера Алан Патрик прокомментировал ничью в спарринге против Войводины (1:1).

"Очень счастлив, что забил гол и смог помочь команде. Конечно, в товарищеских матчах результат не так важен. Нам сейчас нужно хорошо подготовиться физически после длительного перерыва. Уверен, с каждой игрой мы будем улучшать форму и подойдем к началу чемпионата полностью готовы.

Курьезный автогол Болбата и роскошный выстрел Патрика в видеообзоре матча Шахтер – Войводина – 1:1

Всегда сложно противостоять крепким командам как Войводина. Чаще всего их игроки очень агрессивны и сильны физически. Важно действовать осторожно, постараться избежать травм, особенно это касается товарищеских поединков. Мы еще далеки от идеала. Но, как я говорил ранее, с каждой тренировкой, с каждой игрой набираем кондиции. Думаю, до первых официальных матчей наберем нужную форму", – рассказал Патрик в комментарии официальному сайту Шахтера.

Напомним, свой следующий контрольный матч "горняки" проведут 5 февраля против Македонии ГП.

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