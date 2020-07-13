Пато заявил о желании вернуться в Милан – он выигрывал с "росонери" последнее чемпионство

Нападающий бразильского Сан-Паулу Алешандре Пато признался, что он хотел бы вернуться в европейский чемпионат.

"Я хотел бы вернуться в Европу. Действительно, у меня все хорошо в этом году, я намерен выиграть Кубок Либертадорес, а затем отправиться туда. Было бы неплохо в Милан. Что касается моего первого пребывания в Милане, небольшая травма, в конце концов, стала серьезным ударом. Я потерял веру в себя, чувствовал себя немного одиноко, ведь все обвиняли меня.

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Клуб должен сосредоточиться на Ибрагимовиче, он очень ценен для молодежи и смертельно опасен в штрафной. Он тот, кто тянет состав на себе, заставляя делать все возможное. К тому же он очень умный футболист, который хорошо заботится о себе", – цитирует Пато calciomercato.

Напомним, бразильский форвард выступал за "россонери" с 2008 по 2013 год, сыграл за это время 150 матчей, в которых забил 63 гола и отдал 18 голевых передач. Пато выиграл с Миланом последнее для клуба на данный момент Скудетто в сезоне-2010/11.

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