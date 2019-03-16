Пато разорвал контракт с Тяньцзинь Цюаньцзянь – форвард может вернуться в Серию А

Бразильский нападающий Алешандре Пато больше не будет защищать цвета китайского Тяньцзинь Цюаньцзянь.

Алешандре Пато и Тяньцзинь Цюаньцзянь разорвали соглашение о сотрудничестве, сообщает Football Italia.

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О причинах такого решения – не сообщается.

По информации издания, 29-летний бразилец может вернуться в чемпионат Италии, где он выступал в 2007-2013 годах, защищая цвета Милана.

В чемпионате Китая Пато играл с января 2017 года. За Тяньцзинь Цюаньцзянь он провел 60 матчей, в которых забил 36 мячей.

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