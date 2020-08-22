Пато стал свободным агентом – экс-форвард Милана покинул Сан-Паулу

Пато больше не является игроком Сан-Паулу. О прекращении сотрудничества бразилец сообщил в своем Твиттере, опубликовав эмоциональное видео.

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"Сегодня завершается еще один важный этап моей карьеры. Хочу поблагодарить Сан-Паулу за поддержку, доверие и профессионализм за эти 17 месяцев совместной работы. Благодарен болельщикам и игрокам команды. Для меня было честью вновь одеть футболку Сан-Паулу", – написал Алешандре на прощание. Ранее сообщалось, что Милан заинтересовался идеей возвращения Пато.

Напомним, он уже ранее защищал цвета Сан-Паулу – в 2014-2015 годах. В прошлом сезоне Алешандре забил три мяча в 11 матчах чемпионата Бразилии. Контракт Пато из Сан-Паулу был рассчитан до декабря 2022 года. Трансферная стоимость футболиста 6 млн евро.

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