Пато опроверг слухи о возвращении в Милан

Форвард китайского Тяньцзинь Цюаньцзянь Алешандре Пато сообщил, что не собирается возвращаться в Милан.

"Я никогда не говорил, что покину Тяньцзинь Цюаньцзянь. Я никогда не говорил, что возвращаюсь в Сан-Паулу. И я никогда не говорил, что снова перейду в Милан", – написал Пато в своем Twitter.

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Между тем издание La Gazzetta dello Sport сообщает, что руководство "россонери" более склонно к возвращению именно бразильского нападающего, чем Златана Ибрагимовича. Напомним, Алешандре Пато выступал за Милан с 2007 по 2012 годы, но запомнился регулярным пребыванием в лазарете.

Ранее Ибрагимович заявил, что не собирается покидать ЛА Гэлакси и не поедет в аренду в Европу.