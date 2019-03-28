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Пато официально стал игроком Сан-Паулу

00:19 17 Читати українською
Пато официально стал игроком Сан-Паулу
Алешандре Пато / reuters

Форвард Алешандре Пато вернулся в Бразилию.

29-летний нападающий, который недавно разорвал контракт с китайским Тяньцзинь Цюаньцзянь, стал игроком Сан-Паулу, сообщает клубная пресс-служба.

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Соглашение рассчитано до лета 2022 года. Отметим, в чемпионате Китая Пато играл с января 2017 года. За Тяньцзинь Цюаньцзянь он провел 60 матчей, в которых забил 36 мячей. В сезоне-2018 Алешандре Пато провел в Суперлиге 23 матча, в которых забил 15 мячей

К слову, Пато уже играл за Сан-Паулу с 2014 по 2015 годы на правах аренды. Ранее сообщалось, что Милан заинтересовался идеей возвращения Пато.

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Трансферы Мир Алешандре Пато Алешандре Пато Сан-Паулу Сан-Паулу
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