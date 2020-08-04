Пасторе может сменить Рому на экзотический чемпионат – на его место сватали Коваленко

Полузащитник итальянской Ромы Хавьер Пасторе близок к отъезду из Апеннин. Им интересуются в МЛС и российской Премьер-лиге.

Опытный аргентинец заинтересовал Лос-Анджелес Гэлакси и Зенит, сообщает Corriere dello Sport.

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Тормозят трансфер Пасторе финансовые аппетиты Ромы. "Волки" желают получить за хавбека 10 млн евро. Он имеет действующий до лета 2023 года контракт с римлянами. Ранее Рома возобновила интерес к Коваленко и надеется на уступки от Шахтера, а продажа аргентинского полузащитника позволит освободить место для игрока без паспорта ЕС.

В прошлом сезоне Хавьер Пасторе провел 11 матчей в Серии А, в которых оформил 1 ассист.

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