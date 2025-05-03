"Паста, Red Bull и пиво": Вакула – о первой зарплате, любимом клубе и самом обидном поражении
Полузащитник Зари Владислав Вакула ответил на вопросы анкеты.
Любимый город: Бердичев.
Блюдо и напиток: Паста и Red Bull.
Место для отдыха: Природа.
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Алкоголь: Пиво (Улыбается).
В каком городе или месте хотелось бы побывать: США и Бразилия.
Желанная зарплата: Чем больше, тем лучше.
Первая зарплата: 2000 гривен.
Амбассадором какого бренда хотели бы стать: Red Bull (Смеется).
Авто мечты: BMW M5.
Любимые актер/актриса: Кристиан Бэйл и Ана де Армас.
Какая литература нравится: Не люблю книги (Улыбается).
Лучшие черты характера: Целеустремленность.
Фобия: Змеи и высота.
Три вещи, которые взяли бы на необитаемый остров: Фонарик, зажигалка и нож.
Самый стильный в Заре: Кораблин.
Кто отвечает за атмосферу: Все понемногу.
Футбольный кумир: Роналдиньо и Месси.
За какую команду мечтаете играть: Ливерпуль.
На каком стадионе отметиться голом: Энфилд.
Самая памятная победа: Полесье – ЛНЗ. Матч, после которого мы стали чемпионами.
Самое обидное поражение: Мариуполь – АЗ (0:4).
Месси или Роналду: Месси.
ЧМ или ЛЧ: ЛЧ, – сказал Вакула в комментарии YeSport.
Напомним, Владислав Вакула на протяжении своей карьеры выступал за Шахтер, Мариуполь, Черноморец, Полесье и другие украинские клубы. С лета 2024 года Вакула является игроком Зари. В текущем сезоне полузащитник провел 13 матчей за луганский клуб, забил 1 гол.
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