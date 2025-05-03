Любимый город: Бердичев.

Блюдо и напиток: Паста и Red Bull.

Место для отдыха: Природа.

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Алкоголь: Пиво (Улыбается).

В каком городе или месте хотелось бы побывать: США и Бразилия.

Желанная зарплата: Чем больше, тем лучше.

Первая зарплата: 2000 гривен.

Амбассадором какого бренда хотели бы стать: Red Bull (Смеется).

Авто мечты: BMW M5.

Любимые актер/актриса: Кристиан Бэйл и Ана де Армас.

Какая литература нравится: Не люблю книги (Улыбается).

Лучшие черты характера: Целеустремленность.

Фобия: Змеи и высота.

Три вещи, которые взяли бы на необитаемый остров: Фонарик, зажигалка и нож.

Самый стильный в Заре: Кораблин.

Кто отвечает за атмосферу: Все понемногу.

Футбольный кумир: Роналдиньо и Месси.

За какую команду мечтаете играть: Ливерпуль.

На каком стадионе отметиться голом: Энфилд.

Самая памятная победа: Полесье – ЛНЗ. Матч, после которого мы стали чемпионами.

Самое обидное поражение: Мариуполь – АЗ (0:4).

Месси или Роналду: Месси.

ЧМ или ЛЧ: ЛЧ, – сказал Вакула в комментарии YeSport.

Напомним, Владислав Вакула на протяжении своей карьеры выступал за Шахтер, Мариуполь, Черноморец, Полесье и другие украинские клубы. С лета 2024 года Вакула является игроком Зари. В текущем сезоне полузащитник провел 13 матчей за луганский клуб, забил 1 гол.

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