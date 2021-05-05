Голкипер Десны Евгений Паст рассказал о своем отношении к матчам, которые проводятся на Пасху.

"Такое происходит не впервые. Года два назад уже была подобная ситуация. Сейчас меняли календарь по просьбе национальной сборной.

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Считаю, что в Пасху нужно давать выходной, чтобы футболисты могли отпраздновать ее в кругу семьи. Но матчи поставили таким образом, что у нас нет другого выхода", – цитирует Паста Брутальний Футбол.

К слову, в воскресенье, 2 мая, на Пасху состоялись 4 матча: Рух – Александрия (2:1), Мариуполь – Львов (1:2), Заря – Минай (1:0) и Олимпик – Ингулец (0:3). Сейчас в УПЛ лидирует Динамо, Минай расположился на последней строчке.

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