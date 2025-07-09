– Когда ты вернулся в Динамо в 2015 году в команде было много иностранцев. А были ли там откровенно “пассажиры”?

– Иногда приезжали такие люди ... Тебе расписывают такое резюме, что там почти Роналдиньо приехал. Ты приходишь на тренировку, а там человек просто лает на мяч.

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Был когда-то такой футболист – Буэно. Я ждал три месяца, когда он начнет останавливать мяч. Парень выглядел так, как будто он приехал из Житомирской области.

"Пассажиров" было очень много. Приезжали и качественные игроки, но приезжало немало временных "рюкзачков". Был еще такой Бушич. У меня когда сын не хочет есть борщ, я его пугаю таким футболистом, – заявил Николай Морозюк в подкасте Дениса Бойко на Youtube.

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