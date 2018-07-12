toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ХОРВАТИЯ - АНГЛИЯ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ДОМАГОЙ ВИДА Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Пасиенсия, которым интересовалось Динамо, перешел в Айнтрахт

19:05 95 Читати українською
Пасиенсия, которым интересовалось Динамо, перешел в Айнтрахт
Гонсалу Пасиенсия / фото: ФК Айнтрахт

Франкфуртский Анйтрахт объявил о подписании контракта с нападающим Порту Гонсалу Пасиенсией.

Нападающий Порту Гонсалу Пасиенсия стал игроком франкфуртского Айнтрахта. Контракт с португальцем заключен до 30 июня 2022 года, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

"Вест Хэм – грозная сила, лучше Шевченко и качественное усиление", – реакция английского твиттера на переход Ярмоленко

Гонсалу является сыном легенды Порту Домингуша Пасиенсии. 23-летний футболист выступал в аренде за такие клубы, как Академика, Олимпиакос и Витория Сетубал.

В прошлом сезоне за Порту он сыграл в девяти матчах, голов не забил, а потом отправился в аренду в Виторию Сетубал. Во второй части сезона за 18 матчей он забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.

Напомним, что в подписании нападающего было заинтересовано киевское Динамо, но он решил продолжить карьеру в Бундеслиге.

Теги
Трансферы Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Порту Порту Германия Трансферы Чемпионата Германии Гонсалу Пасиенсия Гонсалу Пасиенсия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Зинченко может усилить Фулхэм
    Англія — 19:44134 Зинченко может усилить Фулхэм
40
мин
Рейнджерс
21:45
Скопье
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук