Пасиенсия, которым интересовалось Динамо, перешел в Айнтрахт

Франкфуртский Анйтрахт объявил о подписании контракта с нападающим Порту Гонсалу Пасиенсией.

Нападающий Порту Гонсалу Пасиенсия стал игроком франкфуртского Айнтрахта. Контракт с португальцем заключен до 30 июня 2022 года, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

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Гонсалу является сыном легенды Порту Домингуша Пасиенсии. 23-летний футболист выступал в аренде за такие клубы, как Академика, Олимпиакос и Витория Сетубал.

В прошлом сезоне за Порту он сыграл в девяти матчах, голов не забил, а потом отправился в аренду в Виторию Сетубал. Во второй части сезона за 18 матчей он забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.

Напомним, что в подписании нападающего было заинтересовано киевское Динамо, но он решил продолжить карьеру в Бундеслиге.