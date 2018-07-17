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Пашалич может продолжить карьеру в Аталанте

19:20 30 Читати українською
Пашалич может продолжить карьеру в Аталанте
Марио Пашалич / Фото: ФК Челси

Хавбек лондонского Челси Марио Пашалич может оказаться в чемпионате Италии.

23-летний хавбек Марио Пашалич вернется в Серию А, сообщает Football Italia.

Аталанта согласовала с Челси годичную аренду футболиста. Также сообщается, что в контракте будет прописана опция выкупа за 15 млн евро.

Сезон 2016/17 Пашалич провел в Милане, сыграл 24 матча в Серии А, забил 5 голов и отдал одну результативную передачу.

Прошлый сезон хорват провел в футболке московского Спартака.

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