Главный редактор Voce Giallorossa Алессандро Кардуччи оценил выступление форварда Ромы Артёма Довбика в матче с Лацио в Серии А (1:1).

Артём Довбик получил от Кардуччи оценку в 5,5 баллов – такой же отметки, например, удостоились Паредес, Пеллегрини, Салемакерс и главный тренер Клаудио Раньери. Вице-капитан Ромы Джанлука Манчини получил "пятёрку", он был признан абсолютно худшим в составе "джаллоросси".

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"Тяжелый матч для украинского нападающего. Партнёры плохо его снабжали, но и сам он не сделал ничего, чтобы улучшить свое положение", – отметил Кардуччи.

Напомним, что Довбик был признан лучшим игроком марта в Серии А.

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