После поражения от Милана в матче 4-го тура Лиги чемпионов главный тренер Реала Карло Анчелотти заявил, что среди его подопечных нет ленивых. Однако, как информирует Relevo, у самих футболистов "бланкос" сложилось противоположное мнение. В центре внимания оказался нападающий Килиан Мбаппе.

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Партнёры француза считают, что он недостаточно отрабатывает в обороне. Большинство игроков "блакнос" обвиняют Мбаппе в отсутствии интенсивности, вовлеченности и солидарности в возвращении мяча и покрытии пространства во время прессинга.

На игре Реала сказались и новости, которые имеют отношение к финансовым доходам клуба. Как известно, прокуратура запретила Реалу проводить концерты на Сантьяго Бернабеу до марта. Это может сказаться на финансовом состоянии Реала, руководители которого поменяли отношение к игрокам команды на фоне этой проблемы. Если раньше в раздевалке было много неприкасаемых футболистов, то теперь критика в адрес таких раздаётся всё громче.

Также сообщается, что решение Реала бойкотировать церемонию награждения "Золотого мяча" разделило работников мадридского клуба. Не все приняли позицию президента Флорентино Переса объявить бойкот мероприятию.

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