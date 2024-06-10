У Федерации футбола Исландии есть правило: если в отношении игрока существует какое-либо дисциплинарное или уголовное разбирательство, он автоматически отстраняется от выступления за национальную команду. Недавно Альберт Гудмундссон был обвинён нидерландской женщиной в сексуальном насилии. Три месяца назад Альберт все-таки смог сыграть за Исландию, поскольку дело было прекращено.

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Однако, как информирует Voetbal International, женщина обжаловала вердикт в апелляционном суде. Теперь дело было открыто вновь, и партнёру Руслана Малиновского по Дженоа предстоит новое разбирательство. Сам Гудмундссон всегда отрицал свою причастность к сексуальному насилию в отношении обвинителя. Тем не менее, он будет вынужден пропустить сегодняшний контрольный матч с Нидерландами именно по этой причине.

Напомним, что в плей-офф отбора к Евро-2024 Гудмундссон оформил хет-трик в ворота сборной Израиля, а также забил в ворота Украины.

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