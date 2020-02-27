Партнеры Малиновского против вундеркинда Боруссии Д – УЕФА выбирает лучший гол первых матчей плей-офф Лиги чемпионов

Первые поединки 1/8 финала ЛЧ порадовали болельщиков красивыми мячами.

После первых 8-ми поединков ЛЧ за путевки в четвертьфинал турнира УЕФА решил выбрать самый красивый гол.

Аталанта – Валенсия – 4:1 – видео голов и обзор матча

Среди претендентов на автора лучшего мяча оказались сразу два представителя Аталанты – Йосип Иличич и Ремо Фройлер, а также юный талант дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд и форвард Наполи Мертенс.

Проголосовать за своего фаворита можно на официальном сайте УЕФА.

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