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Партнеры Малиновского против вундеркинда Боруссии Д – УЕФА выбирает лучший гол первых матчей плей-офф Лиги чемпионов

19:10 59 Читати українською
Партнеры Малиновского против вундеркинда Боруссии Д – УЕФА выбирает лучший гол первых матчей плей-офф Лиги чемпионов
Эрлинг Холанд / Фото Yahoo News

Первые поединки 1/8 финала ЛЧ порадовали болельщиков красивыми мячами.

После первых 8-ми поединков ЛЧ за путевки в четвертьфинал турнира УЕФА решил выбрать самый красивый гол.

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Среди претендентов на автора лучшего мяча оказались сразу два представителя Аталанты – Йосип Иличич и Ремо Фройлер, а также юный талант дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд и форвард Наполи Мертенс.

Проголосовать за своего фаворита можно на официальном сайте УЕФА.

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Теги
Видеоновости Йосип Иличич Йосип Иличич Дрис Мертенс Дрис Мертенс Лига чемпионов Красивые голы Ремо Фройлер Ремо Фройлер Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
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