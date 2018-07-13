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Партнеры Ярмоленко Кэролл и Род пропустят начало сезона 2018/19

15:22 17 Читати українською
Партнеры Ярмоленко Кэролл и Род пропустят начало сезона 2018/19
Энди Керолл / Sky Sports

Форвард Энди Кэролл и защитник Уинстон Рид получили серьезные травмы и не помогут Вест Хэму на старте сезона.

Энди Кэролл и Уинстон Рид получили серьезные травмы и выбыли на 3 месяца, сообщает официальный сайт Вест Хэма.

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"Энди принимал участие в воскресном матче, но по-прежнему жалуется на дискомфорт в лодыжке. Обследование показало, что ему необходима небольшая операция.

У Уинстона был отёк вокруг колена, ставший следствием травмы, полученной в матче с «Суонси» в прошлом сезоне. Ему также потребуется операция. Мы решили, что это будет наилучшим решением в отношении обоих игроков, чтобы они вернулись в строй как можно скорее", – сказал глава медицинского штаба Вест Хэма Ричард Коллиндж.

Теги
Винстон Рид Винстон Рид Вест Хэм Вест Хэм Англия Эндрю Кэрролл Эндрю Кэрролл
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