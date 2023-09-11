"Мы знаем, что итальянцам очень нужна победа. Но и нам она нужна. Выйдем, чтобы показать максимум, сыграть для своей страны, вцепиться за любой шанс. Посмотрим, что из этого получится.

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Конечно, с Англией был хороший матч. Мы все выложились на максимум. Настроение хорошее, уже готовимся к Италии. Фаны Борнмута поздравили с хорошей игрой, пожелали удачи и сказали, что ждут еще побед. Партнеры из Борнмута тоже желали успеха, хотя говорили, что у нас шансов нет. В АПЛ были тяжелые матчи, хорошие соперники. Отлично, что я начал играть, набирать кондиции, уверенность. Это хорошо для сборной. Все, кто играл в АПЛ, понимают, что это за уровень, интенсивность. Хотелось бы, чтобы больше наших футболистов ехали играть за границей.

На матче с Англией была невероятная атмосфера. Это очень эмоциональный момент, когда видишь стадион в украинских флагах. Всем спасибо. Все знают, какое время сейчас. Важно поддерживать каждого украинца. Ждем завтра болельщиков, потому что это наше сердце. Мы играем для нашей Украины", – резюмировал Забарный на пресс-конференции.

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