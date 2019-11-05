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Партнер Зозули установил скоростной рекорд в чемпионатах Испании

14:39 35 Читати українською
Партнер Зозули установил скоростной рекорд в чемпионатах Испании
Карлос Акунья / Фото ФК Альбасете

31-летний нападающий Альбасете Карлос Акунья доказал, что с возрастом не теряет физических кондиций.

В матче 14-го тура Сегунды Нумансия – Альбасете (1:0) был установлен рекорд по развитой скорости. Форвард гостей Карлос Акунья сумел разогнаться до 34,43 км/ч, сообщает официальный сайт клуба.

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Это лучшая скорость в нынешнем сезоне среди команд Ла Лиги и Сегунды.

К сожалению, такое достижение не помогло Альбасете вырвать хотя бы ничью и команда опустилась на 5-ю строчку турнирной таблицы.

Роман Зозуля, который является партнером Акуньи в атакующем звене Альбасете, не может похвастаться такой скоростью, но тремя голами и ассистом в нынешнем сезоне – вполне.

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Теги
Испания Роман Зозуля Роман Зозуля Карлос Акунья Карлос Акунья Рекорды Альбасете Альбасете
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