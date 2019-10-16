Одноклубник Зинченко высмеял украинца за детское празднование выхода на Евро-2020

Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер не удержался от троллинга в адрес хавбека сборной Украины Александра Зинченко.

Англичанин прокомментировал видео, на котором его одноклубник по Манчестер Сити постоянно "лезет" в камеру, чтобы покричать о выходе сборной Украины на Евро-2020.

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"Я помню мое первое пиво, Зинни", – написал Уокер под публикацией. Игрок Манчестер Сити использовал устойчивое выражение с английского языка, которое используется для описания незрелого, детского поведения.

Напомним, сборная Украины в Киеве одолела Португалию и досрочно обеспечила себе первое место группы В и выход на чемпионат Европы.

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