toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ ЕВРО-2020

Одноклубник Зинченко высмеял украинца за детское празднование выхода на Евро-2020

10:35 197 Читати українською
Одноклубник Зинченко высмеял украинца за детское празднование выхода на Евро-2020
Зинченко и Уокер / Твиттер Манчестер Сити

Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер не удержался от троллинга в адрес хавбека сборной Украины Александра Зинченко.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

Англичанин прокомментировал видео, на котором его одноклубник по Манчестер Сити постоянно "лезет" в камеру, чтобы покричать о выходе сборной Украины на Евро-2020.

Жеребьевка Евро-2020: Украина имеет все шансы попасть в 1-й корзину, но рискует и так оказаться в группе смерти

"Я помню мое первое пиво, Зинни", – написал Уокер под публикацией. Игрок Манчестер Сити использовал устойчивое выражение с английского языка, которое используется для описания незрелого, детского поведения.

Напомним, сборная Украины в Киеве одолела Португалию и досрочно обеспечила себе первое место группы В и выход на чемпионат Европы.

Шевченко "виноват" во всех победах, или Кто злорадствует над триумфом Украины: реакция соцсетей на матч с Португалией

blog_ava
Ярмоленко роскошно посрамил двух игроков Португалии, даже не коснувшись мяча – УЕФА отметил игру украинца
08:50
571
Теги
Евро-2020 Украина - Португалия Сборная Украины Видеоновости Украинцы за рубежом Кайл Уокер Кайл Уокер Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Александр Зинченко Александр Зинченко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
9
час
:
51
мин
Айнтрахт Франкфурт
21:30
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук