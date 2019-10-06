Партнер Зинченко влюбился в роковую бразильянку, но на пути к счастью игрока стоит мать-диктатор

Несколько месяцев назад защитник Манчестер Сити Александр Зинченко шокировал одиноких фанаток своим признанием об отношениях с Владой Седан. Теперь английские СМИ взялись за Габриэла Жезуса, чья "амурная" история имеет интересные нюансы.

Фернанда Кьерос – известная бразильская фотомодель, которая пленила сердце 22-летнего нападающего "горожан" Габриэла Жезуса.

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Просматривая фотографии девушки становится понятно, что бедному Габи очень трудно концентрироваться на футболе. Мужская половина человечества могла бы позавидовать бразильцу, но не все так гладко у молодой пары, сообщает The Sun.

Дело в том, что мать Жезуса – Вера Луисия, твердо придерживается религиозных канонов. Женщина запрещает своему звездному сыну приводить красавицу в их дом в Манчестере. Фернанда вынуждена приезжать к любимому из Бразилии и снимать номера в местных отелях.

"Девушки должны жить по моим правилам. Никаких французских поцелуев. Они должны оставаться у себя в гостиницах, и приезжать только на определенное время. Я никогда не позволю моему сыну не уважать чужих дочерей", – заявила Вера Лусия. Мать Жезуса играет очень важную роль в карьере сына. Женщина контролирует зарплату форварда, следит за его режимом, запрещает посещать ночные клубы и установила полное табу на алкоголь и табак.

Кажется, что Габриэл готов согласиться на все условия строгой мамы, чтобы только иметь шанс видеться с любимой и, судя по фотографиям Фернанды, его трудно не понять.

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