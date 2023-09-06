Вингер Арсенала Букайо Сака получил очередную награду. В этот раз отметили его вклад в сборную Англии.

Болельщики "трех львов" выбирали лучшего игрока своей национальной команды по итогам 2023 года. Вингер Арсенала Букайо Сака, который играет вместе с Александром Зинченко, затмил всех соперников и получил награду.

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Нападающий "канониров" опередил в голосовании Джуда Беллингема (в прошлом сезоне играл за Боруссию Дортмунд, сейчас представляет Реал) и Харри Кейна (в прошлом сезоне играл за Тоттенхэм, а теперь выступает за Баварию). В течение года Сака провел десять встреч за сборную Англии и забил 7 мячей. На ЧМ-2022 он сыграл в четырех из пяти матчей английской команды, а в игре с Ираном был признан лучшим игроком. Стоит заметить, что вингер Арсенала в конце августа получил звание лучшего молодого футболиста АПЛ по итогам сезона 2022/23.

Напомним, Гарет Саутгейт вызвал Букайо Сака на отборочные встречи к Евро-2024. Уже 9 сентября сборная Англии сыграет против Украины. Начало матча в 19:00 по киевскому времени.

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