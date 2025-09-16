До октября в ПСЖ не сыграют Усман Дембеле и Дезире Дуэ, которые получили травму во время игры за сборную Франции в квалификации к ЧМ-2026.

Как сообщает официальный сайт ПСЖ, в лазарете оказался также защитник Лукас Беральдо. У бразильца травма левой лодыжки. Он не сможет принять участие в матче Лиги чемпионов против Аталанты, а также в игре с Марселем.

Что касается Ли Канг-Ина и Хвичи Кварацхелии, то первый присутствовал на тренировке, а грузин сконцентрировался на работе в зале. Однако клуб настроен оптимистично и считает, что оба игрока примут участие в матче Лиги чемпионов.

Добавим, что Илья Забарный чаще всего выходил в старте именно с Лукасом Беральдо.

