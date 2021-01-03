Экс-нападающий Интера Сандро Маццола признал, что в его времена было немало договорных матчей.

"Самый большой грех, который может совершить футболист, – это продать матч.

"Они отобрали у меня ногу, которой я забивал Боруссии", – экс-защитнику Интера ампутировали конечности

Однажды игрок Интера умышленно забил в собственные ворота. Когда мы спустились в раздевалку, то чуть не избили его до смерти. К сожалению, в те времена это было обычным делом. Бедности было гораздо больше", – цитирует Маццолу Calciomercato.

Добавим, что форвард выступал в составе Интера с 1960 по 1977 годы (417 матчей, 116 голов). За это время команда четыре раза выигрывала Серию А, и дважды – Кубок европейских чемпионов.

Ювентус у найбільшому скандалі в історії кальчо: хрещений батько Моджі, обшуки у Златана і "викрадення" арбітра