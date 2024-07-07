Федерация футбола Египта сообщила о смерти вингера Модерн Фьючер. Ахмед Рефаат умер из-за проблем с сердцем.

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11 марта во время матча египетской лиги против Аль-Иттихада из Александрии у 31-летнего игрока Модерн Фьючер произошла остановка сердца, после чего он провел несколько дней, не приходя в сознание.

Его госпитализировали в Александрии, а 25 марта перевели в Каир для дальнейшего лечения. Он был выписан 11 апреля, но продолжал проходить лечение и пользоваться кардиостимулятором. Но его состояние не улучшалось и Рефат умер. Причина его смерти официально не разглашается, но считается, что она связана с осложнениями, вызванными проблемами с сердцем.

В прошлом сезоне Рефат провел пять матчей и забил два мяча за клуб в высшей лиге Египта. Также в активе вингера семь игр в составе сборной Египта, в которых он отметился двумя голами.

Мохамед Салах в своих соцсетях выложил фотографию с Рефатом и поддержал его близких.