Полузащитник Нони Мадуэке вернулся травмированным из расположения молодежной сборной Англии. Вингер должен был проходить реабилитацию, а вместо этого развлекался на вечеринке, пока партнеры не могли справиться с Борнмутом (17 сентября). Кадры с Мадуэке попали в сеть.

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"Мы говорили с Нони об этом видео. Это то, чего вам следует избегать. Все игроки должны знать, что во время выступлений за Челси вам нужно избегать этих вещей. Это не было большой проблемой, но лучше обходиться без такого. Он восстанавливается после сборной, и мы оценим его форму", – приводит слова Почеттино Football London.

Напомним, в январе этого года Челси заплатил ПСВ за Мадуэке 35 млн евро. С тех пор вингер провел 15 матчей и отличился 2 голами.

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