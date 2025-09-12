Полузащитник Эвертона Джек Грилиш официально получил награду лучшего игрока августа в АПЛ.

Миколенко может продлить соглашение с Эвертоном – у украинца остался год по контракту

30-летний партнер Виталия Миколенко оформил 4 ассиста в трех стартовых матчах "ирисок" в чемпионате.

Конкурентами в борьбе за награду Грилиша были Риккардо Калафьори (Арсенал), Уго Экитике (Ливерпуль), Доминик Собослай (Ливерпуль), Марк Гехи (Кристал Пэлас), Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), Жоао Педро (Челси) и Антуан Семеньо (Борнмут).

Добавим, что Грилиш выступает за Эвертон на правах сезонной аренды из Манчестер Сити. В команду Пепа Гвардиолы англичанин переходил за более чем 100 млн фунтов стерлингов, но не смог надолго стать ключевым игроком "горожан".

Миколенко присоединился почти ко всем голам в матче Эвертона, Ярмолюк проиграл Сандерленду, МЮ спас победу над Бернли