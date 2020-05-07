Партнер Малиновского вылечился от коронавируса – он боролся с болезнью полтора месяца

Голкипер Аталанты Марко Спортьелло наконец-то завершил борьбу с коронавирусом.

"В течение 48-и часов Спортьелло дважды сдавал тест на Covid-19, и оба результата оказались отрицательными. Вскоре игрок пройдет тщательное обследование и сможет возобновить индивидуальные тренировки", – сообщает пресс-служба Аталанты.

"Мы даже в душ не заходим": как Малиновский тренируется в Аталанте

Одноклубник Малиновского очень долго не мог побороть COVID-19. Впервые вирус у Марко обнаружили еще 20 марта (это был первый случай заболевания в Аталанте), с тех пор анализы голкипера трижды давали положительный результат.

К слову, Спортьелло был основным вратарем в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между Валенсией и Аталантой (3:4), который назвали биологической бомбой для Испании и Италии.

Ювентус подтвердил, что Дибала вылечился от коронавируса

Напомним, Серия А ушла на вынужденную паузу, вызванную пандемией коронавируса, после 26 туров. Аталанта, набрав 48 зачетных пунктов, расположился на 4-й позиции турнирной таблицы, дающей право квалифицироваться в групповой раунд Лиги чемпионов.