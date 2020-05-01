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Партнер Малиновского создал благотворительный проект – ван Дейк, Иньеста и другие звезды уже сделали свои пожертвования

17:45 20 Читати українською
Партнер Малиновского создал благотворительный проект – ван Дейк, Иньеста и другие звезды уже сделали свои пожертвования
Игроки Аталанты / Сайт клуба

Хавбек Аталанты Алехандро Гомес сделал большой вклад для борьбы с коронавирусом.

Экс-звезда Металлиста помог создать новый благотворительный проект под названием The Biggest Game, в котором спортсмены со всего мира жертвуют собственные футболки или другие памятные вещи, информирует Football Italia.

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За 20 дней к проекту присоединилось более 100 участников. Каждый пожертвовал определенный лот, который будет разыгран между фанатами на онлайн-аукционе. Полученные средства пойдут на лекарства и жизненно необходимые средства безопасности в условиях пандемии.

В благотворительной акции Гомеса уже приняли участие Джорджо Кьеллини, Вирджил ван Дейк, Андрес Иньеста, Лука Модрич и другие футбольные звезды.

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коронавирус Италия Алехандро Папу Гомес Алехандро Папу Гомес Аталанта Аталанта Видеоновости
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