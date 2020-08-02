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Партнер Малиновского и звезда Ливерпуля возглавили рейтинг защитников в топ-5 чемпионатах Европы

18:03 - Читати українською
Партнер Малиновского и звезда Ливерпуля возглавили рейтинг защитников в топ-5 чемпионатах Европы
Робин Госенс / фото из соцсетей

Легионер Аталанты Робин Госенс стал самым результативным защитником в европейской топ-пятерке чемпионатов.

1 августа Аталанта провела свой последний матч сезона в Серии А, проиграв Интеру со счетом 0:2, а Госенс ​​упустил шанс выйти на единоличное первое место по системе гол+пас.

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Немец завершил сезон с заделом в 17 очков. Столько же у защитника Ливерпуля Трента Александра-Арнольда. Правда, англичанин больше специализировался на ассистах, а вот Госенс ​​чаще забивал – 9 голов.

Именно эти два игрока возглавили рейтинг защитников в топ-5 чемпионатах Европы по количеству результативных действий. В первую пятерку рейтинга также попали Ашраф Хакими (Боруссия Д), Макс Филипп (Аугсбург) и Эндрю Робертсон (Ливерпуль).

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Теги
Италия Ливерпуль Ливерпуль Аталанта Аталанта Трент Трент Александер-Арнольд Робин Робин Госенс
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