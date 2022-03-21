Чемпионат Португалии, 27 тур

Бенфика – Эшторил – 2:1

Голы: Рафа Силва, 34, Гонсалу Рамуш, 53 – Франко, 90+3

Посреди недели лиссабонцы одолели Аякс и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, где встретятся с Ливерпулем. В чемпионате дела "орлов" тоже идут к лучшему – это уже седьмой матч подряд без поражений.

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Роман Яремчук вышел в основе, однако героями были совсем другие люди. Рафа Силва забил один из самых ярких голов сезона. Миниатюрный вингер Бенфики перехватил ужасный розыгрыш углового, пробежал почти все поле, убрал нескольких игроков Эшторила и закатил мяч в ворота. Такому слалому позавидует и Лионель Месси! После перерыва Гонсалу Рамуш удвоил преимущество "орлов", а на 63-й минуте Яремчук уступил место Жоау Мариу. Эшторил отквитал один мяч на последних секундах встречи.

Бенфика под руководством Нельсона Вериссимо явно поправляется, но говорить о борьбе за чемпионство тяжело – Спортинг впереди на 6 очков, а Порту на 9 (один матч в запасе).

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