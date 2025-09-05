Рома продолжает подготовку в спортивном центре имени Фульвио Бернардини в Тригории, несмотря на отсутствие игроков из-за выездных матчей сборных. В отсутствие Артема Довбыка форвард римлян Пауло Дибала продемонстрировал отличную форму. Он не щадил вратарей Ромы, отправляя множество мячей в сетку их ворот.

Как информирует Voce Giallorossa, главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини объявил о трех днях отдыха – с субботы по понедельник. Таким образом, игроки "джаллоросси" вернутся к тренировкам во вторник днем.