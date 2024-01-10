Испанец обвинял арбитра Ортиса Ариаса в том, что он выражал пренебрежительные слова после матча с Альмерией, который состоялся 22 октября 2023 года. Давид Лопес извинился, объяснив, что "это была серьезная путаница", впрочем, дисциплинарный комитет все же решил рассмотреть дело.

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Просмотр видео доказал, что судьи матча ничего оскорбительного не выкрикивали. Технический комитет арбитров подал жалобу на игрока за клевету. Как сообщает AS, дисциплинарный комитет дисквалифицировал Давида Лопеса на четыре игры. Сейчас защитник травмирован, а наказание вступает в силу с воскресенья, 14 января. То есть, пока испанец будет восстанавливаться, его наказание пройдет.

Давид Лопес выступает за Жирону с 2022 года. Всего за каталонцев он сыграл в 35 матчах, забив пять голов и оформив один ассист.

Напомним, что за Жирону выступают украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик.

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