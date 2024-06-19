Полузащитник Кривбасса Юрий Вакулко, который в свое время поиграл за сербский Партизан, оценил шансы Динамо в противостоянии с первым соперником в еврокубках этого сезона.

"Считаю, что Партизан – достойный соперник уровня Лиги чемпионов. Могло быть и хуже. Сильные стороны – болельщики и их поддержка. Слабые стороны – это нестабильность состава, потому что каждые пол года меняется команда, приходит много легионеров. Думаю, что и в это трансферное окно они наберут очень много новичков, не сыгранные между собой. Это может стать минусом.

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Что могу вспомнить, когда находился в Партизане? Это команда с большой историей, хорошими болельщиками. В клубе присутствует постоянное давление со стороны людей относительно чемпионского титула. Задача была выигрывать в каждом матче, поэтому было определенное давление. Запомнились также хорошие люди в клубе. Все было хорошо, но я тогда был молод и не готов еще к такому давлению и такого уровня.

Прогноз на это противостояние? Многое зависит от того, как Динамо подойдет к этим матчам, в каком состоянии вернутся игроки сборной. Считаю, что Динамо должно проходить команду уровня Партизана", – рассказал Вакулко в интервью Украинскому футболу.

К слову, сербский Партизан станет соперником Динамо во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первый матч состоится 23/24 июля, а ответный матч пройдет 30/31 июля 2024 года.

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