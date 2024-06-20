Партизан не будет иметь поддержки "12-го игрока" на еврокубковом поединке с киевлянами.

Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25 между Партизаном и Динамо пройдет без болельщиков, сообщает официальный сайт УЕФА.

Результаты жеребьевки Лиги чемпионов 2024/25 – Динамо получило первого соперника

Напомним, в сентябре 2023 года УЕФА наказал сербский клуб одним матчем без зрителей из-за дискриминационного и расистского поведения фанов в игре против Норшеллана (0:1). Тогда Партизан по сумме двух матчей вылетел от датского клуба и с тех пор больше не играл в турнирах по эгидой УЕФА.

К слову, первый поединок Динамо проведет дома 23/24 июля, а 30/31 июля сыграет на выезде.

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