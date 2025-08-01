Партизан разбил Александрию в матче второго раунда квалификации Лиги конференций 2025/26. Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".

Александрия не сумела взять у Партизана реванш за поражение 0:2 в первом матче. Более того, украинская команда уступила сербам ещё крупнее.

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Тон встрече задало раннее удаление Джоселина Бехиратче, которое было достаточно спорным: повторы эпизода показывали, что здесь можно обойтись не только без красной, но и фола вообще. Но VAR решил не просматривать момент.

Когда во втором тайме Александрия осталась вдевятером после удаления Ндика Матама, команда Кирилла Нестеренко пропустила трижды – хет-триком отметился Йован Милошевич.

Чуть позже Партизан забил четвёртый гол, а Стойкович в его составе заработал третье в матче удаление.