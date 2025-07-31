Партизан и Александрия сыграют ответный матч в рамках второго раунда квалификации Лиги конференций 2025/26. Стартовые составы команд и ссылка на бесплатную онлайн-трансляцию игры – в этой новости "Футбол 24".

Матч Партизан – Александрия состоится сегодня, 31 июля. Стартовый свисток на стадионе в Белграде прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Партизан – Александрия: анонс ответного матча квалификации Лиги конференций

Где смотреть Партизан – Александрия? Болельщики смогут бесплатно просмотреть сегодняшний матч на платформе Киевстар ТВ в случае первой регистрации. Трансляция доступна на любом удобном устройстве – смартфоне, планшете, компьютере, Smart TV или через браузерную версию сервиса. За главными событиями игры также можно следить в текстовом онлайне "Футбол 24".

Напомним, что неделю назад Александрия уступила сербам со счетом 0:2. Теперь "горожанам" необходимо надеяться на камбэк в выездном матче. В случае успеха подопечные Кирилла Нестеренко сыграют в следующем раунде против победителя пары Митьюлланд (Дания) – Хиберниан (Шотландия). Неудачник противостояния завершит участие в евросезоне 2025/26.

Стартовые составы на матч Партизан – Александрия

Партизан: М. Милошевич – Роганович, Джурджевич, Шимич, Стойкович – Драгоевич, Карабельев – Угрешич – Костич, Трифунович – Й. Милошевич

Александрия: Шевченко – Скорко, Кампуш, Беирташ, Ндика – Шостак – Безерра, Казак, Мышнев, Цара – Амарал