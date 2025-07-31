Александрия снова проиграла Партизана в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций 2025/26. Результат и отчет об игре читайте на "Футбол 24".

После домашнего поражения 0:2 Александрия активно начала ответный матч против Партизана. Уже на 5-й минуте игры в Белграде Безерра имел прекрасный момент, чтобы забить, но пробил мимо ворот.

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"Горожане" были очень близки к голу, но здесь в игру вмешался армянский арбитр. На 10-й минуте Карен Налбандян показал красную карточку Джоселину Беиратче в очень неоднозначной ситуации. Повторы эпизода показывали, что здесь можно обойтись не только без красной, но и фола вообще. Но VAR решил не просматривать момент.

Йован Милошевич идеально реализовал штрафной удар с убийственной позиции. На 20-й минуте Антон Боль вышел вместо Артема Козака, чтобы усилить оборону после удаления, но уже на 23-й минуте Милошевич оформил дубль.

На 35-й минуте Безерра снова имел шанс забить, но бразилец не смог снизить отставание Александрии. А Милошевич через несколько минут оформил хет-трик.

Уже перед самым перерывом подопечные Кирилла Нестеренко могли оставаться в девяти после конфликта Безерры с соперниками, но судья решил, что игрок Партизана симулировал, поэтому не наказал бразильского легионера "горожан".

Во втором тайме Александрия, казалось, успокоила игру, но все испортила вторая желтая ндика. В девяти украинская команда сумела заработать удаление для соперников – красную получил Стойкович. Но это не остановило сербов и Партизан забил в четвертый раз – Вукотич отличился на 63-й минуте.

В итоге – позорный вылет Александрии со счетом 0:6 по сумме двух матчей.