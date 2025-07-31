Между триумфом в Стамбуле и андоррским позором расположилось досадное поражение Александрии. Серебряному призеру УПЛ достался непростой, но проходной соперник – у Партизана очень мало футболистов с опытом еврокубков, да и вообще состав серенький. За год после динамовского разгрома этот коллектив точно не стал сильнее. Вероятно, сербы даже слабее.

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Подопечные 33-летнего Кирилла Нестеренко сумели подтвердить этот факт на деле. Александрийцы доминировали в первый час встречи, а статистика заслуживает отличия. 20:13 по ударам (11:5 до перерыва), 11:1 по угловым, 59% владения – это очень круто. "Аграрии" играли в агрессивный футбол, с хорошей позиционной работой, шикарным прессингом и реакцией на потери. В одной из атак они трижды за 30 секунд вернули мяч на чужой трети.

Команда создала минимум три голевых возможности, но не реализовала ни одной и пропустила два гола. Проблемой стало отсутствие чистого и эффективного нападающего, которым был Филиппов – а также отсутствие опорника. Его в составе нет вообще. Партизан этим воспользовался, отличившись в контратаке после углового и воспользовавшись отсутствием Шостака в нужной зоне.

Отставание в два гола, отсутствии кадрового усиления ставит и проблемы с физической готовностью после 60-х минут – вот с чем Александрия подходит к ответному матчу. Выход в следующий раунд при таком раскладе оказался под огромным сомнением. При этом трудно понять, может ли Александрия прибавить в тактическом плане. После первой игры показалось, что команда уже продемонстрировала свой максимум.

А может и не надо ничего менять? Партизану было очень тяжело против подопечных Кирилла Нестеренко. Всего один забитый гол мог серьезно закрутить интригу – и сейчас ничего не меняется. Между тем, наша команда создавала классные моменты. Не хватило только завершения.

Вот только финишинг можно натренировать только в системном аспекте. Тренер может указать, в какие зоны следует забегать, куда подавать и кому оставаться на подборе – однако выполнить эпизод он не способен. Александрии критически не хватает исполнителей, а дыру в опорной зоне просто нечем заполнить. Разве что 19-летним Ващенко, которого иногда подтягивали к основе в предыдущем сезоне.

Кроме того, стоит учитывать игру при чужих трибунах – и это трибуны в Белграде. Они будут оказывать не меньшее давление, чем турки в Стамбуле. Сербский коллектив еще и доказал способность наказывать за мельчайшие ошибки, однако в целом их уровень игры очень слабенький. С таким футболом Партизану будет трудно дойти до основного этапа, и даже Александрия имеет шанс шокировать балканцев.

"Аграриям" просто нужно забить первый гол, не пропуская. До 60-й минуты желательно забить и второй, но сначала стоит открыть счет. Благо, новых кадровых потерь у "желто-черных" нет (в лазарете остаются Шулянский и Беляев).

Могло даже быть усиление – два дня назад клуб объявил о подписании нападающего из Ксамакса (воспитанника ПСЖ), но в заявке на матч его нет. Аналогичная история с 24-летним опорником с Крузейро. К сожалению, клуб не успел сделать это до еврокубков.

Ориентировочные составы на матч Партизан – Александрия

Партизан: Крунич – Роганович, Джурджевич, Симич, Юрчевич – Угрешич – Костич, Вукотич, Карабелев, Трифунович – Милошевич

Александрия: Шевченко – Скорко, Кампуш, Беиратше, Ндика – Ващенко – Безерра, Ковалец, Мишнев, Цара – Амарал

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Букмекеры считают Партизан безоговорочным фаворитом. С ними придется согласиться. Александрии будет очень трудно пройти дальше – но сдаваться до стартового свистка не следует. Все говорит о шансах "желто-черных" так, будто тренерский штаб не проводил анализ первой встречи и не готовился к сопернику в течение недели. Так не бывает.

Подопечные Кирилла Нестеренко точно будут иметь голевые возможности. Рискнем поставить на гол в ворота сербов, но удастся ли сделать больше? Будем смотреть. Делать прогноз на точный счет не станем, но "аграрии" точно дадут бой.

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